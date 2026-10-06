Почти весь жилфонд Екатеринбурга обеспечен отоплением

УрБК, Екатеринбург, 06.102.2026. Почти во всех многоквартирных домах Екатеринбурга есть отопление. Об этом сообщает департамент информполитики со ссылкой на итоги заседания городской комиссии по пуску тепла, которое провел замглавы города Владимир Гейко.

В совещании участвовали представители теплоснабжающих компаний, районных администраций, подрядных организаций и департаментов ЖКХ, образования, культуры и спорта. По данным специалистов, отопление запущено в 458 детских садах, 198 школах, 193 медучреждениях и 98,3% многоквартирных домов.

В оставшихся домах отопление отсутствует из-за аварийных ситуаций, причины которых разные. Это могут быть повреждения на теплосетях, во внутренней коммуникации домов, или на отдельных стояках. При повреждении наружных сетей работы выполняет теплоснабжающая организация, при неисправности внутридомовых систем — управляющая компания. Жителям следует обращаться в УК или ТСЖ, а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу (304-12-05, 304-12-08) по вопросам отопления и аварийных ситуаций.

«На заседании также обсудили качество горячей воды. В «Т Плюс» пояснили, что изменения показателей, которые жители могут наблюдать сейчас, связаны с ежегодным запуском отопления и носят временный характер. Для подготовки горячей воды на теплоисточниках филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс» используется питьевая вода МУП «Водоканал», которая соответствует требованиям санитарных норм. Качество горячей воды постоянно контролируется», — говорится в сообщении.

В сентябре в отдельных районах Екатеринбурга фиксировалось превышение нормативных значений по содержанию железа. Это связано с процессом запуска отопления: по мере завершения необходимых работ и выхода системы на штатный режим показатели горячей воды должны улучшиться, пояснили в городской администрации.

Отопительный сезон 2026/2027 годов начался 15 сентября. Городские власти ежедневно контролируют подачу тепла.