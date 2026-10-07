Представитель «МегаФона» в рамках IT-форума рассказал о создании корпоративного ИИ-агента

УрБК, Москва, 07.10.2026. Директор департамента по искусственному интеллекту и большим данным «МегаФона» Виталий Щербаков в рамках IT-форума «Цифровые решения» в Москве рассказал о создании корпоративного ИИ-агента, сообщает пресс-служба «МегаФона».

«Сотрудник вправе самостоятельно разрабатывать и использовать агентов или навыки для решения локальных задач. Однако механизм распространения таких решений на всю компанию требует строгой централизованной валидации», — отметил В. Щербаков.

По его словам, такой подход аналогичен практике внедрения бизнес-аналитики: сотрудник может создавать показатели и отчеты для себя, однако перед их публикацией для всей компании методология расчета обязательно должна пройти аудит. Аналогичный механизм необходим и для корпоративных ИИ-решений.

«Неизменным для всей организации должны стать единые стандарты безопасности, правила работы с данными и документами, а также центр компетенций, аккумулирующий лучшие практики. Инфраструктурный слой, включающий базовые модели, вычислительные ресурсы и инструменты доступа к данным, также должен быть общим», — заявил В. Щербаков.

По мнению эксперта, все, что дорого и нецелесообразно воспроизводить много раз — необходимо централизовать. При этом требовать от корпоративного ИИ стопроцентной точности не всегда оправданно. Ручные процессы сами могут содержать значительную долю ошибок, поэтому первым этапом автоматизации должен стать аудит текущих показателей, объяснил эксперт.

«Часто возникает ситуация, когда к автоматизации предъявляют требование стопроцентной точности, хотя существующий ручной процесс, выполняемый сотрудниками, уже содержит значительный процент сбоев. В таком случае целью внедрения агента становится не достижение идеала, а обеспечение результата, который не уступает текущим показателям человеческого исполнения. Если сбой легко исправить и избежать серьезных потерь, то процесс можно автоматизировать, утверждает он. Но в сценариях с высокой ценой ошибки, например, при массовых начислениях клиентам, необходим жесткий контроль человеком», — рассказал В. Щербаков.