Производство яиц в Свердловской области резко выросло с начала года

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2026. По итогам января–августа 2026 года сельскохозяйственные организации региона произвели 163,9 млн штук яиц, что на 7,1% превышает показатели прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

Производство скота и птицы на убой в живом весе осталось практически на прежнем уровне (592,1 тыс. т, +0,7%), а производство молока незначительно снизилось на 0,8%, составив 1 161,1 тыс. т. Поголовье свиней на конец августа выросло на 3,8% (до 241,1 тыс. голов), в то время как поголовье крупного рогатого скота и птицы сократилось на 4,2% и 2,1% соответственно.