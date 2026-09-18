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В хозяйствах Свердловской области сократилось поголовье большинства видов сельхозживотных

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2026. В хозяйствах всех категорий Свердловской области по состоянию на конец августа 2026 года уменьшилось поголовье овец и коз на 11,1%, свиней — на 4,2%, крупного рогатого скота — на 2,1%, коров — на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом говорят данные Свердловскстата.

Поголовье птицы, напротив, увеличилось на 3,8%. В последние дни августа 2026 года в регионе насчитывалось 241,1 тыс. голов крупного рогатого скота (в том числе 104,0 тыс. коров), 363,6 тыс. свиней, 50,6 тыс. овец и коз, а также 13,6 млн голов птицы.

В январе – августе 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года в хозяйствах всех категорий производство молока уменьшилось на 0,8%, при этом увеличилось производство скота и птицы на убой (в живом весе) на 0,7%, яиц — на 7,1%. Объем производства скота и птицы на убой составил 163,9 тыс. т, молока — 592,1 тыс. т, яиц — 1 161,1 млн шт.

Основное производство скота и птицы на убой, молока и яиц сосредоточено в сельскохозяйственных организациях. На долю хозяйств населения приходится 10,0% производства молока, 5,3% — скота и птицы на убой (в живом весе), 2,4% — яиц. Доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в общем производстве молока составила 8,0%, скота и птицы на убой (в живом весе) — 0,9%, яиц — 0,2%, отчитались статистики.

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