СОФПП запустил новый вид гарантийной поддержки для свердловских компаний после IPO
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2026. Компании Свердловской области, которые провели первичное публичное размещение акций (IPO), смогут получить гарантийную поддержку Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) на льготных условиях.
В департаменте информполитики региона сообщили, что ставка поручительств фонда по банковским кредитам или гарантиям для таких предприятий составит 0,5% годовых — это в два раза меньше ставки по классическим гарантийным продуктам СОФПП. Льготные условия доступны публичным акционерным обществам, которые провели IPO.
«Новый инструмент разработан в партнерстве с Банком России. Он призван стимулировать выход предпринимателей на рынок публичного капитала и развитие альтернативных кредитованию способов привлечения средств. Подготовка к IPO требует от компаний затрат на выстраивание корпоративной структуры, финансовую отчетность, раскрытие информации и рейтингование. Покрыть эти расходы можно в том числе с помощью кредита, обеспеченного фондом», — сообщил директор фонда Валерий Пиличев.
Банк России подготовил комплекс мер для развития рынка акционерного капитала. В числе предложений регулятора — налоговые стимулы и расширение доступа компаний к инструментам государственной поддержки. Новый продукт СОФПП расширяет возможности свердловского бизнеса по привлечению финансирования для развития.
Поддержка предпринимателей в Свердловской области реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его мероприятия направлены на развитие малого и среднего бизнеса и повышение доступности финансовых инструментов для предприятий. В сентябре 2026 года СОФПП снизил стоимость классических гарантийных продуктов с 1,5% до 1% годовых. Максимальная сумма ответственности фонда составляет 100 млн руб.
Гарантийная поддержка СОФПП помогает предпринимателям получить банковское финансирование при недостаточном объеме собственного залога. Оформить ее можно непосредственно в банке при обращении за кредитом. СОФПП работает на базе Центра «Мой бизнес».