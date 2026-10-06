Центральная лаборатория комбината ЕВРАЗ НТМК отмечает 85-летие

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2026. Центральная лаборатория комбината (ЦЛК) ЕВРАЗ НТМК отмечает 85-летие. Сегодня это один из ключевых элементов системы контроля качества предприятия. ЦЛК проводит более 300 видов испытаний на 15 участках, охватывающих весь производственный цикл — от входного контроля угля и кокса до оценки химического состава, механических свойств и структуры готового проката.

В пресс-службе ЕВРАЗ НТМК сообщили, что история подразделения началась в 1937 году с пуском бандажного стана. Лаборантов для комбината готовили на курсах при горнометаллургическом техникуме. За эти годы ЦЛК прошла путь от заводской испытательной группы до современного центра компетенций. Сегодня в нем трудятся 266 специалистов.

В юбилейном году лаборатория прошла аккредитацию Федеральной службы по аккредитации и была включена в реестр оценки соответствия Евразийского экономического союза. ЦЛК получила право самостоятельно проводить сертификационные испытания железнодорожных колес, бандажей, рельсов и другой продукции транспортного назначения по 23 методикам с определением более 200 параметров.

ЕВРАЗ регулярно обновляет оборудование ЦЛК. Сегодня ее техническое оснащение соответствует уровню ведущих мировых центров. На участке механических испытаний установлены роботизированный маятниковый копер, машины для определения свойств при растяжении и универсальные твердомеры. Одно из последних приобретений — резонансная испытательная машина. Такое оборудование имеет единичные аналоги на российских предприятиях. Машина определяет способность материала сопротивляться распространению трещины под нагрузкой. Сейчас в опытном режиме специалисты осваивают тестирование мелющих шаров.

«Наличие собственной аккредитованной лаборатории обеспечивает проведение всего комплекса испытаний ЕВРАЗ НТМК. Комбинат не зависит от сторонних организаций, снижает затраты и сокращает сроки получения сертификатов соответствия», — рассказали в пресс-службе.