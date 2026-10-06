На Белоярской АЭС стартовали крупнейшие противоаварийные учения

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2026. На Белоярской АЭС (г. Заречный, Свердловская область) начались комплексные противоаварийные учения КПУ‑2026 — крупнейшие в Уральском федеральном округе и в масштабах атомной отрасли. Как сообщили в пресс‑службе «Росэнергоатома», мероприятие рассчитано на два дня и предполагает участие свыше тысячи специалистов.

В числе участников — сотрудники Белоярской АЭС, эксперты кризисного центра «Росэнергоатома» и аварийно‑технического центра «Росатома», представители органов власти Свердловской области и города Заречного. К отработке сценариев также привлечены подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны, сотрудники полиции, спасатели и медицинские специалисты ФМБА.

Учения такого масштаба проводятся ежегодно на одной из атомных станций России. Их ключевая задача — отработать согласованные действия по защите персонала АЭС и жителей города, а также проверить эффективность мер по предупреждению и ликвидации нештатных ситуаций.

Особенностью КПУ‑2026 стало участие международных наблюдателей: «Росатом» пригласил на учения 10 экспертов из Белоруссии и Казахстана. Страны развивают атомную энергетику и проявляют интерес к российскому опыту реагирования на чрезвычайные ситуации.

Сценарии учений построены на моделировании крайне маловероятного сочетания неблагоприятных факторов — в частности, одновременного возникновения природных катаклизмов и отказов критически важных систем безопасности энергоблоков. В ходе мероприятия участники отработают комплекс мер по локализации и ликвидации условной аварии: эвакуацию граждан, разбор завалов, тушение условных пожаров.

Технологическая часть сценария многоблочной аварии будет воспроизведена на тренажерах энергоблоков № 3 и № 4 Белоярской АЭС. При этом сами энергоблоки продолжат работу в штатном режиме — вмешательство в их эксплуатацию не предусмотрено.