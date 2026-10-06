В дефолт по корпоративным облигациям рискуют уйти максимальное с 2009 года число эмитентов

УрБК, Москва, 06.10.2026. В 2026 году в дефолт по корпоративным облигациям могут уйти более 50 эмитентов, что станет максимальным показателем с 2009 года. Об этом рассказали опрошенные «Известиями» эксперты из рейтинговых агентств.

По данным экспертов, с начала года просрочки допустили уже не менее 30 уникальных компаний, а к сентябрю было зафиксировано более 500 дефолтных и технических дефолтных событий. По объему просроченных платежей этот год также опережает предыдущий: 41 млрд руб. против 34 млрд руб. в 2025 году.

До конца года число эмитентов с первичными техническими или полноценными дефолтами может превысить 50, при этом около 20–30 компаний рискуют окончательно не исполнить обязательства, прогнозируют отдельные эксперты.

Руководитель направления анализа рынка облигаций инвестиционного банка «Синара» представил похожий прогноз — в этом году число эмитентов, допустивших дефолт, будет максимальным за 17 лет. Более тяжелым для рынка был только 2009-й: тогда на фоне последствий мирового финансового кризиса дефолты допустили более 100 организаций, а общий объем проблемного долга достиг почти 200 млрд руб.

Основная причина — затянувшийся период высоких процентных ставок. При этом пока проблемы возникают преимущественно у небольших эмитентов, поэтому системного риска для рынка аналитики пока не видят.