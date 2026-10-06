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Вчера09:24

В ГАИ по Екатеринбургу сменилось руководство

УрБК, Екатеринбург, 06.2026. Подполковник полиции Сергей Козлов возглавил отделение ГАИ по городу Екатеринбургу. Он сменил на этом посту Романа Ярыша, который ушел в отставку со службы.

Как сообщил руководитель пресс‑службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, Сергей Козлов — выпускник Нижнетагильской специальной школы милиции. Его служебный путь в органах внутренних дел охватывает период с 2003 года по февраль 2025‑го: в течение этого времени он дослужился до должности заместителя начальника отдела ГИБДД УМВД по Екатеринбургу, после чего вышел в отставку. Теперь Козлов вернулся на службу в новой руководящей роли.

Нового руководителя личному составу представил начальник УМВД по Екатеринбургу полковник полиции Виктор Позняк. Он подчеркнул, что значительный профессиональный опыт подполковника Козлова будет иметь ключевое значение для эффективной организации работы подразделения.

Прежний начальник ГАИ по Екатеринбургу Роман Ярыш подал рапорт об уходе на заслуженный отдых. Общий стаж его службы составляет 34 года, из них 25 лет он проработал в различных подразделениях Госавтоинспекции.

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