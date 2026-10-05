На свердловском маршруте к перевалу Дятлова появились пять туристских стоянок

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2026. В ландшафтном заказнике «Ивдельский» завершено обустройство туристского маршрута «На Перевал Дятлова»: на трассе оборудовано пять комфортных стоянок для кратковременного отдыха. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Объекты размещены на главных точках маршрута: на реке Ауспия, на Базе Ильича, у избушки в кедровнике, возле горного ключика и непосредственно на Перевале Дятлова. При этом две стоянки — на реке Ауспия и на Перевале Дятлова — интегрированы в Большую Уральскую тропу.

Как отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов, создание инфраструктуры — важный этап развития экологического туризма в регионе. Установленные площадки оснащены навесами, столами и скамьями, что повышает комфорт путешественников и позволяет организовать безопасный кратковременный отдых. Проект профинансирован за счет механизма «окрашенных платежей».

По словам главы минприроды, «окрашенные платежи» — это целевые поступления в бюджеты муниципалитетов в качестве компенсации за ущерб, нанесенный окружающей среде. В их состав входят, в частности, штрафы за порчу лесных насаждений и незаконные рубки: средства имеют строго целевое назначение и направляются на природоохранные и инфраструктурные мероприятия.

Маршрут «На Перевал Дятлова» ведет к одному из самых известных туристских объектов Северного Урала. Популярность направления обусловлена как интересом к активному отдыху, так и спросом на тематические туры по следам группы туристов, погибшей при загадочных обстоятельствах в 1959 году. В ведомстве рассчитывают, что появление обустроенных стоянок позволит увеличить туристический поток и сделать путешествие по маршруту более доступным и безопасным.

Дальнейшее обустройство трассы продолжат министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области и дирекция по охране зоологических заказников и охотничьих животных. Мероприятия соответствуют задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство».