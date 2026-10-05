В Екатеринбурге участники марафона «Зеленый заряд» собрали почти тонну мусора с берега озера Рамада

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2026. В Екатеринбурге участники марафона «Зеленый заряд» собрали 836 кг мусора на прибрежной территории озера Рамада со стороны дикого пляжа. Екатеринбург стал четвертым городом, который в этом году принял марафон.

В пресс-службе организаторов марафона сообщили, что участниками «Зеленого заряда» стали более 50 екатеринбуржцев: студенты вузов, эковолонтеры, представители органов власти, сотрудники предприятий.

Старт экологической акции дал председатель комитета по экологии и природопользованию администрации города Екатеринбурга Игорь Русинов. «Рядом с нами находится лесной парк — это особая охраняемая природная территория областного значения и обводненный карьер. Это уникальная территория. Я надеюсь, что экологический марафон «Зеленый заряд» станет доброй ежегодной традицией и мы будем делать наш город лучше и благополучнее. Даже наши малые дела вносят большой вклад в экологическое благополучие страны — это наша национальная цель», — сказал И. Русинов.

Экомарафон прошел в три этапа. Первым стал эко-квиз — интеллектуальное соревнование, направленное на проверку знаний в области экологии и охраны окружающей среды. Второй этап — экологическое командное состязание на время. Завершился марафон уборкой территории.

«Зеленый заряд» — волонтерский экологический проект АО «Национальная энергетическая компания», направленный на вовлечение сотрудников предприятий, молодежи и жителей регионов присутствия в заботу об окружающей среде через динамичные однодневные форматы.

Проект реализуется с августа по октябрь 2026 года в четырех городах: Череповце, Чебоксарах, Коврове и Екатеринбурге. За время проекта «Зеленый заряд» его участниками в трех городах — Череповце, Чебоксарах и Коврове — стали более 200 человек. Суммарно команды собрали более 2 т мусора. Планируется, что «Зеленый заряд» охватит около 10 городов.