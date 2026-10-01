В Екатеринбурге участники экомарафона планируют собрать более тонны мусора на берегу озера Рамада

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2026. Более тонны мусора планируют собрать участники экологического марафона «Зеленый заряд» на прибрежной территории озера Рамада в Екатеринбурге. Об этом сообщили организаторы.

Участниками мероприятия станут студенты вузов, экологи-волонтеры, представители органов власти и сотрудники предприятий. Экомарафон пройдет в три этапа. Сначала состоится экологический квиз, посвященный вопросам охраны окружающей среды. Затем участники проведут командное состязание на время. Завершится мероприятие уборкой прибрежной территории озера.

«Зеленый заряд» является волонтерским экологическим проектом Группы компаний «НЭК» (АО «Национальная энергетическая компания»). Проект реализуется с августа по октябрь 2026 года в четырех городах: Череповце, Чебоксарах, Коврове и Екатеринбурге.

«Зеленый заряд» — это отличный способ объединить людей вокруг общего дела и принести реальную пользу окружающей среде. В трех городах уже подтвердили этот факт. Теперь эстафету принимает Екатеринбург. Мы уверены, что команды не только сделают берег озера Рамада чище, но и получат заряд положительных эмоций, объединившись в одну команду», — отметил руководитель Центра маркетинга и коммуникаций Семен Рабкин АО «НЭК».

В Череповце, Чебоксарах и Коврове участниками проекта стали более 200 человек. Суммарно они собрали более 2 т мусора.