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Адаптированный для российских сетей 5G-роутер успешно прошел тестирование

Фото предоставлено пресс-службой МегаФона, фотограф Евгений Поторочин

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2026. Адаптированный для российских сетей 5G-роутер Wewins C150 успешно прошел требуемые сценарии проверки. Устройство прошло проверку в центре по исследованию и тестированию оборудования «МегаФона».

В пресс-службе «МегаФон» сообщили, что Wewins C150 уже представлен на мировом рынке. Для работы в российских сетях роутер был адаптирован СофтМастером с учетом требований «МегаФона» к радиочастотным параметрам. Кроме того, интерфейс устройства был переведен на русский язык. В ходе испытаний специалисты подтвердили заявленные производителем показатели скорости передачи данных, корректность работы агрегации несущих частот и поддержку 5G-диапазонов. Роутер исправно выполнял и переход между разными технологиями без разрыва соединения.

«При тестировании абонентского оборудования важно проверить, как устройство ведет себя не только в штатном режиме, но и при изменении условий подключения к сети. Для 5G-роутера это особенно актуально, поскольку он используется как точка доступа сразу для нескольких пользовательских устройств. Проведенные испытания позволяют оценить стабильность его работы и убедиться, что заявленные производителем характеристики соответствуют реальной работе устройства в сети», — отметил руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФона Александр Джакония.

«СофтМастер всегда стоял у истоков внедрения передовых технологий и обеспечивал российский рынок операторов связи новейшими телекоммуникационными устройствами. Мы заранее подготовились к развитию сетей пятого поколения в России и готовы одними из первых предложить рынку современные девайсы, которые позволят в полной мере воспользоваться преимуществами мобильного интернета 5G — прежде всего высокой скоростью передачи данных и стабильным соединением», — поделился генеральный директор компании СофтМастер Дмитрий Кожевников.

С помощью 5G-роутера можно использовать мобильную сеть не только на смартфонах, но и как источник интернет-соединения для домашних девайсов. Он принимает сигнал от базовой станции, а затем создает локальную сеть, к которой пользователь подключает смартфон, компьютер, телевизор и другую технику. Поэтому самому устройству не обязательно поддерживать технологию — достаточно возможности подключиться к роутеру по Wi-Fi или кабелю, объяснили в пресс-службе «МегаФона».

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