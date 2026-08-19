«МегаФон» впервые протестировал отечественный биометрический платежный терминал

УрБК, Москва, 19.08.2026. Специалисты Центра по исследованию и тестированию оборудования «МегаФона» впервые провели комплексное тестирование отечественного биометрического платежного терминала UniTodi P8 Bio, сообщили в компании. Устройство проверили примерно по 100 различным сценариям.

В программу тестирования вошли проверка выбора и подключения к сети в нескольких диапазонах, переходы между сотами, частотами и технологиями, восстановление соединения после искусственного разрыва, чувствительность радиомодуля и пропускная способность. Терминал также проверили в различных условиях работы сети, включая ослабление сигнала и изменение ее параметров.

Устройство прошло основные проверки в сетях 3G и LTE. Полученные в ходе тестирования данные специалисты «МегаФона» передали разработчикам UniTodi для дальнейшего совершенствования терминала.

«Для платежного терминала прежде всего важна устойчивость соединения: от нее зависит, насколько быстро и бесперебойно торговая точка сможет проводить операции. Поэтому мы проверяли устройство при самых разных сценариях и нагрузке. Терминал успешно справился с комплексной проверкой и подтвердил стабильную работу в основных сетевых сценариях», — отметил руководитель Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «МегаФона» Александр Джакония.

UniTodi P8 BIO — отечественный платежный терминал на базе Android с поддержкой биометрических сценариев оплаты. Устройство позволяет принимать банковские карты с чипом, бесконтактные платежи по NFC и с помощью сервиса «Волна», а также оплату по QR-коду, в том числе через Систему быстрых платежей. Модель включена в реестр российской промышленной продукции.

«Стабильная работа в сети — обязательная часть надёжности платежного оборудования наряду с сертификацией платежных функций и соблюдением требований безопасности. Независимое тестирование позволило воспроизвести сценарии, которые сложно системно проверить в обычной эксплуатации. Мы используем полученные результаты при развитии программного обеспечения и повышении совместимости устройства», — отметил генеральный директор Unitodi Илья Галиуллин.