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10 августа 202613:16

«МегаФон» протестировал работу частной сети 5G на отечественном оборудовании

Фото предоставлено пресс-службой МегаФона

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2026. Оператор связи «МегаФон» провел испытания частной сети пятого поколения (Private 5G) в собственной лаборатории телекоммуникационного оборудования. Тестирование подтвердило возможность перехода действующих сетей LTE на 5G с использованием российских базовых станций, сообщили в компании.

В ходе испытаний специалисты разработали архитектуру Private 5G, настроили опорную и транспортную сети, а также проверили взаимодействие с уже работающей LTE-инфраструктурой. Инженеры протестировали маршрутизацию трафика, распределение ресурсов и резервирование ключевых компонентов сети.

Одним из этапов стало подключение отечественных базовых станций к действующему оборудованию зарубежного производства. В компании отметили, что это позволило подтвердить возможность совместной работы разных типов оборудования в рамках одной сети без прерывания связи.

Также специалисты проверили совместимость программных решений для мониторинга, удаленного управления, транспортных и логистических систем. По итогам испытаний параметры скорости передачи данных и задержки сигнала соответствовали заданным требованиям. Лабораторная сеть дополнительно была оснащена системами мониторинга и защиты.

В «МегаФоне» отметили, что комплекс мер безопасности позволяет учитывать требования к объектам критической информационной инфраструктуры.

«МегаФон системно движется в направлении внедрения 5G — и подкрепляет эту работу реальными испытаниями. Еще до получения регуляторных разрешений мы тестируем архитектуру 5G на отечественных базовых станциях в собственной лаборатории. В лабораторных условиях прошли полный цикл отработки разных сценариев смены поколений радиодоступа. Это позволяет гарантировать нашим заказчикам плавный переход вне зависимости от исходного состава инфраструктуры: неважно, когда и на каком оборудовании была развернута LTE, мы разработали все варианты ее апгрейда. В «нулевой день», как только появятся необходимые разрешения, сможем приступить к модернизации по уже отработанной схеме», — отметил директор стратегического планирования инфраструктуры «МегаФона» Андрей Константинов.

В компании добавили, что продолжат тестировать российское телекоммуникационное оборудование перед возможным внедрением в действующие сети. Решения Private 5G планируется использовать для цифровизации производственных и корпоративных процессов.

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Фото предоставлено пресс-службой «МегаФон»
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