Минздрав предложил изменить порядок медосвидетельствования водителей

УрБК, Москва, 05.10.2026. Минздрав России разработал проект с новым порядком проведения медицинского освидетельствования водителей транспортных средств. Документ регламентирует в том числе форму медицинского заключения и механизм уведомления граждан.

Проект подготовлен во исполнение федерального закона о безопасности дорожного движения, который вступает в силу с 1 марта 2027 года. Согласно положениям закона, при выявлении в ходе медосмотра либо при оказании медицинской помощи признаков заболеваний (или состояний), являющихся противопоказанием к управлению транспортным средством, медорганизация обязана направить пациента на дополнительное обследование или лечение.

В случае подтверждения диагноза по итогам обследования или терапии водителю в течение одного дня будет направлено уведомление через портал Госуслуг. В нем будет содержаться требование пройти внеочередное медосвидетельствование — на это отводится три месяца.

Параллельно Минздрав разработал проект совместного приказа с МВД России. Документом закрепляется порядок межведомственного обмена информацией, обеспечивающий передачу электронных документов между информационными системами ведомств.