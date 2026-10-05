Из Екатеринбурга на спецполигоны за выходные дни вывезено более 400 тонн грязи и мусора

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2026. Коммунальные службы за прошедшие выходные дни вывезли из Екатеринбурга на спецполигоны 250 т грязи и 160 т мусора. Об этом сообщает департамент информполитики администрации города.

В ночь на 5 октября на улицах Екатеринбурга работали 66 дорожных рабочих, 85 спецмашин, в том числе 18 комбинированных дорожных машин, 22 трактора и 20 ед. вакуумной дорожной техники. Рабочие использовали 53 т противогололедных материалов и мелкофракционного песка. Всего за ночь на полигоны вывезено 52 т грязи и около 3 т мусора.

Сегодня днем уборка города продолжится. Планируется задействовать 129 ед. техники, а количество рабочих увеличится до 399.

В прошлую пятницу на совещании с руководителями районов исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Рустам Галямов подчеркнул, что главам районных администраций необходимо держать на постоянном контроле работу дорожно-эксплуатационных управлений, а также на регулярной основе лично инспектировать качество уборки дорог и тротуаров в районах.

По данным руководителей районных администраций, 53% уборочной техники готовы к работе в непогоду. Часть машин переоборудована для наведения порядка при минусовых температурах. Запасы противогололедных материалов тоже сформированы — более 1 тыс. 200 т реагента и 1 тыс. 800 т фракционного песка.

«За состояние придомовых территорий и очистку от снега ответственность несут управляющие организации. Уборка скопившегося снега на карнизах окон квартир — ответственность собственников жилых помещений», — напомнили в департаменте.