Число банкротств граждан и ИП выросло в 2025 году почти на треть

УрБК, Москва, 05.10.2026. Число банкротств граждан и индивидуальных предпринимателей (ИП) выросло в 2025 году почти на треть: суды признали несостоятельными 561,7 тыс. граждан и 3386 ИП. Совокупный долг граждан в завершенных процедурах достиг 662,68 млрд руб., ИП — 15,53 млрд руб.

По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, уровень погашения долгов остается невысоким: в целом по всем банкротам требования кредиторов удовлетворены на 8,9 % (139,97 млрд рублей), по юрлицам — на 10,8 %, по гражданам — на 5,1 %, по ИП — на 9,1 %.

При этом совокупная задолженность должников (юрлиц, физлиц и ИП) в завершенных в 2025 году делах о несостоятельности сократилась на 2,62 % и составила 1,57 трлн руб. (в 2024 году — 1,61 трлн руб.).

В корпоративном сегменте долг юрлиц (без учета финансовых, сельхоз-, стратегических и градообразующих предприятий) упал на 17,7 % — до 865,57 млрд руб., а количество завершенных дел уменьшилось на 16,5 % (с 6505 до 5433).

Всего в 2025 году банкротами признали около 6,3 тысячи организаций — на четверть меньше, чем годом ранее. Чаще всего дела о банкротстве компаний запускают кредиторы (около 65 %), а граждане в 90% случаев сами инициируют процедуру несостоятельности. В 3 тыс. 878 делах долги не списали — в основном из‑за незаконных действий должников или предоставления недостоверных сведений.