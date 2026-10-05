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Девелопер «Атом», бренд Check Ya Head и дизайнер Настя Москвина представили продолжение коллекции CTRL+C

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2026. Уральский строительный холдинг «Атом», бренд Check Ya Head и дизайнер Настя Москвина представили продолжение коллекции с паттернами зданий CTRL+C. Новый дроп изделий посвятили грядущему 95-летнему юбилею Белой башни архитектора Моисея Рейшера. В капсульной коллекции представлены шапка и снуд с узнаваемыми паттернами легенды конструктивизма.

В пресс-службе «Атома» сообщили, что CTRL+C — серия вещей с паттернами знаковых екатеринбургских зданий или объектов, например, гостиницы «Исеть», Цирка, Памятника клавиатуры. Продолжая минималистичное направление коллекции, дизайнер Настя Москвина стремилась сделать вещи лаконичными и выверенными. Эскиз появился быстро: архитектурная композиция сама задала направление. Дольше всего возились с тестовыми образцами, на которых подбирали число петель, чтобы шапка подходила всем.

«В дизайне узнаются круглые иллюминаторы и горизонтальное ленточное остекление башни. А в ворот мы добавили столбы-опоры в виде длинных вертикальных полосок, благодаря которым его можно носить вверх ногами — получается совсем другой образ», — говорит дизайнер.

Для бренда Check Ya Head Белая башня — давняя тема. Арт-директор и сооснователь бренда Джулия Дима рассказывает, что у компании уже существует премиальный бренд a°t’t’’ (About The Tower), целиком посвященный Белой башне: в логотипе использованы ее координаты, а на ценниках — графическое изображение здания.

«Для меня Белая башня — живая. Не зря ее называют Джокондой конструктивизма: функциональность, облеченная в безупречную форму. Это мой идеал в дизайне — делать красоту полезной, а пользу эстетичной», — говорит Д. Дима.
По словам креативного и бренд-директора «Атома» Никиты Харисова, системное сотрудничество с локальными брендами работает лучше разовых коллабораций и сильнее подчеркивает уральскую городскую аутентичность.

«Поэтому мы третий год подряд выпускаем коллекцию CTRL+C вместе с Настей Москвиной и Check Ya Head. Мы рассказываем об архитектуре Екатеринбурга как об уникальной черте города через вещи, которые можно носить на себе и держать у сердца», — отмечает Н. Харисов.

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