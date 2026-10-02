Евгений Кустов покидает пост замминистра здравоохранения Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2026. Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Евгений Кустов покидает свой пост в связи с переходом на другую работу. Вопреки появившимся в отдельных СМИ сообщениям об увольнении «после скандала», речь идет о плановом переходе специалиста на высокую должность в крупный медицинский бизнес в Москве. Евгений Владимирович выполнил все взятые на себя обязательства. В региональном Минздраве подчеркивают: Кустов — ценный специалист, и его уход — потеря для команды, но одновременно свидетельство того, что уральская школа управления здравоохранением востребована на федеральном уровне.

Заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова поблагодарила Кустова за совместную работу и вклад в развитие региональной системы здравоохранения.

«Я очень признательна Евгению Владимировичу Кустову за этот год совместной работы — созидательной, увлекательной, по-настоящему управленческой. За это время Евгению Владимировичу удалось, по сути, с нуля создать Центр внедрения изменений и выстроить проектную работу в здравоохранении Свердловской области, которой прежде практически не было. Это, безусловно, его заслуга», — отметила Савинова.

По ее словам, Кустов сформировал целую команду молодых, увлеченных специалистов, нацеленных на позитивные изменения. Благодаря его работе и усилиям команды в регионе началась перезагрузка поликлиник, женских консультаций и стоматологических поликлиник, существенно увеличены объемы телемедицинских консультаций, запущены проекты с применением искусственного интеллекта.

«Эти проекты уже сегодня показывают свою эффективность. Убеждена, что они будут развиваться и дальше, а управленческая команда — укрепляться, помогая медицинским организациям улучшать работу и повышать удовлетворенность жителей качеством медицинской помощи», — добавила министр.

Отдельно Савинова поблагодарила Кустова за воссоздание Медицинского информационно-аналитического центра. «По сути, создано новое учреждение, которое будет полноценно заниматься информатизацией здравоохранения. Евгений Владимирович переходит на высокую должность в крупный медицинский бизнес в Москве. Я искренне желаю ему успехов. Мы сохраняем партнерские отношения, и я уверена, что лучшие практики частной медицины, которые будут развиваться под его руководством, мы сможем использовать и в своей работе», — подчеркнула она.

В ответном слове Евгений Кустов поблагодарил Татьяну Савинову за доверие, поддержку и возможность профессионального роста. «Хочу от всей души поблагодарить Татьяну Леонидовну Савинову за совместную работу» — приводит слова Кустова пресс-служба Минздрава.

Напомним, ранее УрБК сообщал о запуске в Свердловской области проекта по внедрению искусственного интеллекта в поликлиниках региона. Одним из кураторов этой работы выступал именно Евгений Кустов.