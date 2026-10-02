ЕВРАЗ организовал концерты для ветеранов предприятий компании

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2026. ЕВРАЗ организовал концерты для ветеранов, работавших на предприятиях компании, в честь Дня уважения старшего поколения. Мероприятия проходят в Новокузнецке, Нижнем Тагиле и Качканаре. Об этом сообщили в компании.

В Новокузнецке концерт состоялся в культурном центре ЕВРАЗ ЗСМК, в Нижнем Тагиле и Качканаре представителей старшего поколения чествуют во дворцах культуры. В рамках мероприятий также награждают наиболее активных ветеранов.

ЕВРАЗ ежегодно реализует программы социальной поддержки ветеранов, включая санаторно-курортное лечение, материальную помощь и социально-бытовое обслуживание. За последние три года компания направила на эти цели около 1 млрд руб.

На ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ Качканарском ГОКе компания оказывает поддержку 13 тыс. неработающих пенсионеров. Ветеранам предоставляются ежемесячные и ежеквартальные выплаты, продуктовые наборы и подарки к праздникам и юбилейным датам. Для них организуют концерты, экскурсии, оздоровительные походы и сплавы. Во дворцах культуры проходят встречи ветеранов, празднования юбилеев подразделений и Дня пожилого человека, а также посещения действующего производства.

Компания оплачивает приобретение и установку слуховых аппаратов, оказывает помощь при проведении операций на глазах. Около 800 человек ежегодно бесплатно проходят санаторно-курортное лечение на Урале.

При содействии ЕВРАЗа ветераны участвуют в спортивных эстафетах и шахматных турнирах, проводят патриотические мероприятия в подшефных школах, детских садах и реабилитационных центрах. Волонтеры ЕВРАЗ НТМК помогают ветеранам по хозяйству: моют окна, убирают квартиры, выполняют мелкий ремонт, чистят снег и колют дрова для тех, кто живет за городом.

В ветеранской организации ЕВРАЗ ЗСМК состоят более 18 тыс. неработающих пенсионеров, ранее работавших на комбинате и в горнорудном филиале. Ветераны получают благотворительную помощь к праздникам, ежеквартальные выплаты, а также материальную помощь на ремонт бытовой техники, улучшение жилищных условий и закупку угля к зиме.

ЕВРАЗ также поддерживает лечение и реабилитацию ветеранов ЗСМК: около 450 человек ежегодно бесплатно отдыхают в санаториях Кузбасса и Новосибирской области. Ветеранов приглашают на юбилеи подразделений, городские и областные мероприятия, посвященные Дню металлурга и другим праздникам. Они участвуют в спартакиадах и творческих конкурсах.