Денис Паслер рассказал об открытии семи образовательных кластеров в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2026. В Свердловской области в этом году на базе колледжей и техникумов открылись семь образовательных кластеров в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Рассказал о развитии системы СПО в регионе в День среднего профессионального образования губернатор Денис Паслер, сообщает департамент информполитики региона.

В числе новых кластеров — «Интеллектуальная радиоэлектроника» на базе Уральского радиотехнического колледжа имени А.С. Попова и «Цифровое строительство» на базе Уральского колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства.

Кластер «Интеллектуальная радиоэлектроника» объединил 14 организаций, включая предприятия «Роскосмоса» и «Росатома», а также Уральский технический институт связи и информатики. Кластер «Цифровое строительство» объединил 12 профессиональных образовательных организаций и 18 предприятий-работодателей. Студенты получают практические навыки с учетом потребностей отраслей и смогут продолжить работу на предприятиях-партнерах проекта «Профессионалитет».

Д. Паслер поблагодарил педагогов, сотрудников организаций СПО и предприятия за совместную подготовку кадров для региона. «Я часто бываю в колледжах и техникумах Свердловской области. В последние годы система СПО значительно изменилась: сами образовательные организации, направления подготовки. Обратная связь от педагогов и студентов, растущее из года в год количество обучающихся подтверждают правильность выбранной стратегии», — отметил Д. Паслер.