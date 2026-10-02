В Первоуральске после капремонта открыли поликлиническое отделение городской больницы

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2026. Поликлиническое отделение городской больницы после капитального ремонта открылось в микрорайоне Хромпик в Первоуральске Свердловской области. Об этом сообщается в материалах региональных властей.

Здание бывшего стационарного корпуса площадью почти 2,7 тыс. кв. м было построено в 1959 году и с тех пор капитально не ремонтировалось. Работы завершили за полгода.

В здании обновили фасад и три этажа, заменили инженерные сети и отремонтировали помещения. Для медицинского учреждения приобрели более 1,6 тыс. единиц оборудования, в том числе электроэнцефалограф, маммограф, флюорограф, аппараты УЗИ, ЛОР-комбайн и оборудование для физиотерапии.

В обновленном корпусе разместились две поликлиники, где медицинскую помощь смогут получать 10,2 тыс. взрослых и 1,6 тыс. детей.

В учреждении также будет организован прием узкими специалистами. Отмечается, что в поликлинике работает коллектив с большим опытом: педиатр Дмитрий Зырянов оказывает помощь юным жителям Первоуральска 47 лет, заведующая участковой службой Татьяна Васильева работает в учреждении 40 лет.

После ремонта лечебное учреждение соответствует стандартам оказания медицинской помощи, для врачей и пациентов созданы обновленные условия.

В реализации проекта принимало участие АО «Хромпик», входящее в группу компаний «Полипласт».