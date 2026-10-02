Оборот организаций Свердловской области вырос почти на 4,5%

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2026. Оборот организаций области в январе–августе 2026 года составил 8 409,1 млрд руб. и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2025 года в действующих ценах на 4,4%, это следует из данных Свердловскстата.

На долю промышленных производств пришлось 40,6% от общего оборота всех организаций области. Наибольший объем оборота пришелся на торговлю оптовую и розничную, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 3 млн 218 тыс. 385 руб. (108,3% к январю–августу 2025 года). В том числе оптовая торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, составила 2 338 892 млн руб. (108,3%), розничная торговля — 694 941 млн руб. (108,9%), торговля автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт — 184 551 млн руб. (106,5%).

Обрабатывающие производства заняли второе место по объему оборота — 2 835 832 млн руб., что на 3,0% больше, чем годом ранее. Внутри этой категории лидирует металлургическое производство — 1 350 283 млн руб. (102,3%). Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, составило 290 207 млн руб. (101,6%), производство прочих транспортных средств и оборудования — 220 485 млн руб. (95,9%), производство пищевых продуктов — 190 655 млн руб. (129,4%).

Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха показало оборот 371 614 млн руб. (109,5%). Строительство — 286 269 млн руб. (91,9%). Транспортировка и хранение — 539 930 млн руб. (101,2%). Деятельность в области информации и связи — 147 603 млн руб. (97,6%). Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания — 81 930 млн руб. (116,1%). Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг — 78 037 млн руб. (116,5%). Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 34 569 млн руб. (131,1%).

Снижение оборота зафиксировано в добыче полезных ископаемых — 99 375 млн руб. (79,3% к уровню января–августа 2025 года), в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве — 57 663 млн руб. (84,3%), в деятельности административной и сопутствующих дополнительных услугах — 127 229 млн руб. (90,0%), в государственном управлении и обеспечении военной безопасности; в социальном обеспечении — 8 593 млн руб. (97,0%).