Финансовый результат организаций Свердловской области в 2025 году составил почти 1 трлн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2026. Сальдированный финансовый результат организаций Свердловской области по итогам 2025 года составил 954,1 млрд руб. Это следует из данных Свердловскстата.

Прибыль до налогообложения составила 1 трлн 252 млрд руб. Наибольший объем прибыли обеспечили организации обрабатывающих производств - 395,8 млрд руб., или 31,6% от общего объема.

В том числе на организации металлургического производства пришлось 205 млрд руб. прибыли, или 16,4% от общего объема. Организации оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов получили 204,7 млрд руб. прибыли, или 16,3%.

На оптовую торговлю, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, пришлось 160,8 млрд руб. прибыли, или 12,8% от общего объема.

Выручка организаций от продажи товаров, продукции, работ и услуг за вычетом НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей в 2025 году составила 12 трлн 858,2 млрд руб. Расходы организаций, включая себестоимость, коммерческие и управленческие расходы, достигли 11 трлн 858,9 млрд руб. Рентабельность проданных товаров, продукции, работ и услуг составила 8,4%.