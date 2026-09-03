Свердловские организации сократили финансовый результат вдвое за полугодие

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2026. Сальдированный финансовый результат (прибыль за вычетом убытков до налогообложения) организаций Свердловской области по итогам января — июня 2026 года составил 134,6 млрд руб., сократившись вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.

В январе — июне 2025 года сальдированный финансовый результат составлял 269,3 млрд руб. Таким образом, за год показатель снизился на 50%. В статистике учитываются организации без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных и муниципальных учреждений, а также некредитных финансовых организаций.

Наибольший сальдированный финансовый результат среди основных видов экономической деятельности показали организации оптовой и розничной торговли, а также ремонта автотранспортных средств и мотоциклов — 44,3 млрд руб. Это на 16,3% меньше показателя за январь — июнь 2025 года. При этом 74,7% организаций отрасли завершили период с прибылью, а 25,3% — с убытком.

На втором месте оказались обрабатывающие производства с результатом 34,8 млрд руб., что на 66,1% меньше прошлогоднего показателя. Прибыль получили 68,4% организаций отрасли, убыток — 31,6%.

В энергетике сальдированный финансовый результат составил 20,4 млрд руб. — в 1,5 раза больше, чем годом ранее. В транспортировке и хранении показатель достиг 12,5 млрд руб., в финансовой и страховой деятельности — 12,5 млрд руб., в строительстве — 6,7 млрд руб.

Среди отраслей, где финансовый результат по итогам полугодия оказался отрицательным, — административная деятельность и сопутствующие дополнительные услуги: убыток составил 13,8 млрд руб. Отрицательный результат также зафиксирован в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 568,3 млн руб., и в образовании — 49,3 млн руб.

Всего за январь — июнь прибыль получили 67,1% организаций, учтенных в статистике, на их долю пришлось 240,8 млрд руб. прибыли. Убыточными оказались 32,9% организаций, их совокупный убыток составил 106,3 млрд руб.