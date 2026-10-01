Главный архитектор «Академического»: Качество проекта начинается с понимания экономики и задач заказчика

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2026.Качество городской среды зависит не только от архитектурной концепции. На результат влияют экономика проекта, особенности будущей эксплуатации, технология строительства и то, насколько последовательно первоначальные решения проходят путь от эскиза до рабочей документации. Об этом говорили участники круглого стола «Экосистема взаимодействия проектировщиков и подрядчиков в девелопменте», который 1 октября прошел в рамках форума 100+ TechnoBuild в Екатеринбург-ЭКСПО. Организатором круглого стола выступило архитектурное бюро ООО «Гордеев-Демидов».

Главный архитектор Екатеринбурга Руслан Габдурахманов обозначил несколько принципов, которые важно учитывать при создании новых объектов.

Первый — проект должен быть встроен в существующий городской контекст. Важно понимать, какую роль будущий объект будет играть в структуре города, района и конкретного участка.

Второй — при переходе от масштаба города к масштабу человека особое значение приобретают детали: первые этажи, коммерческие пространства, благоустройство и элементы среды, с которыми жители сталкиваются ежедневно.

Третий — экономия не должна приводить к упрощению архитектурного решения. «Огромная просьба — на архитектуре не экономить», — подчеркнул главный архитектор Екатеринбурга.

Практическую сторону взаимодействия участников проекта раскрыл главный архитектор проекта «Академический» Александр Ананьев. В центре его выступления были вопросы экономики проекта, будущей эксплуатации и взаимодействия между заказчиком, архитектором и другими участниками строительства.

По словам Ананьева, еще до начала проектирования заказчику важно сформулировать основные задачи будущего объекта и понимать, какой результат он хочет получить.

При этом архитектору необходимо учитывать экономические параметры проекта. Архитектурное решение должно соотноситься с возможностями заказчика и реальными условиями его реализации. Поэтому работа над концепцией предполагает постоянное взаимодействие между заказчиком и проектировщиками.

Отдельная задача — учитывать эксплуатацию объекта еще на стадии проектирования. Особенно это важно для «Академического»: здесь создана собственная управляющая компания, поэтому команда проекта продолжает следить за тем, как здания и городская среда работают уже после завершения строительства. Эксплуатация становится частью долгосрочного цикла проекта, а полученный в процессе опыт можно учитывать при реализации следующих объектов.

Еще один важный вопрос — переход от эскизного проекта к рабочей документации. На этом этапе первоначальная концепция может корректироваться с учетом новых вводных, технических требований и возможностей реализации.

По словам Ананьева, проектирование нельзя рассматривать как последовательность полностью изолированных этапов. В процессе работы появляются новые задачи и ограничения, поэтому решения должны обладать необходимой гибкостью. Это позволяет адаптировать проект с учетом экономики, технологии строительства и эксплуатационных требований.

Важную роль в этом процессе играет взаимодействие архитектора со стройкой. Обратная связь позволяет проектировщику видеть, как принятые решения реализуются на практике, учитывать возникающие сложности и использовать этот опыт в дальнейшей работе.

Вопрос взаимодействия всех участников проекта стал одним из центральных на круглом столе «Экосистема взаимодействия проектировщиков и подрядчиков в девелопменте». Участники обсуждали, как формируется техническое задание, зачем нужен предпроектный анализ, на каком этапе к проектированию необходимо подключать инженеров и строителей и как выстроить работу с заказчиком.

ГК «КОРТРОС» входит в число крупнейших девелоперов России по версии Единого ресурса застройщиков. К 2026 году группа ввела в эксплуатацию свыше 4,5 млн кв. м жилья, а ее портфель проектов достиг 10 млн кв. м в 11 регионах страны. Флагманский проект компании — район «Академический» в Екатеринбурге, один из крупнейших в России и Европе проектов комплексного освоения территории. ГК «КОРТРОС» реализует его в лице компании АО СЗ «РСГ-Академическое».