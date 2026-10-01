В Магнитогорске наградили победителей Всероссийского детского экологического форума

УрБК, Магнитогорск, 01.10.2026. В Магнитогорске наградили победителей IV Всероссийского детского экологического форума (ДЭФ), титульным партнером которого выступил Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК»).

В пресс-службе предприятия сообщили, что организовали форум Национальный фонд «Компас» и Министерство экологии Челябинской области. В торжественной церемонии открытия форума 29 сентября приняли участие полномочный представитель Президента РФ в УрФО Артем Жога, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин, заместитель руководителя Росприроднадзора Владимир Чернышев и директор Фонда поддержки и развития экологических инициатив «Компас» Татьяна Ковалева.

А. Жога зачитал приветственную телеграмму Владимира Путина. В своем обращении глава государства подчеркнул, что форум объединяет талантливую молодежь со всей страны и дает участникам возможность вместе с экспертами разрабатывать проекты в сфере охраны природы. А. Текслер отметил, что Магнитогорск выбран в качестве площадки форума в связи с тем, что ММК является лидером не только в производстве металлопродукции, но и в реализации природоохранных проектов.

Центральным событием деловой программы стала пленарная сессия «Кадры для экологического будущего России». Спикеры форума ответили на вопросы юных экологов. Генеральный директор ММК Павел Шиляев отметил, что комбинат относит заботу об экологии к приоритетным целям. ММК участвует в федеральном проекте «Чистый воздух»: в перечень его мероприятий входят 20 проектов, направленных на суммарное снижение выбросов загрязняющих веществ на 40 тыс. т к концу 2026 года. Ключевой проект — запуск комплекса коксовой батареи № 12, что позволило вывести из эксплуатации шесть старых батарей. Благодаря этому выбросы загрязняющих веществ сократились более чем на 11 тыс. т в год.

В ходе открытого диалога генеральный директор ММК также рассказал о кадровой политике комбината. Особое внимание Павел Шиляев уделил спецпрограмме для школьников «Профкомбинаториум», которая развивает инженерное мышление и вовлекает учащихся разных классов в проектную деятельность, а также участию ММК в федеральном проекте «Профессионалитет», нацеленном на подготовку студентов колледжей к работе на производстве. «Мы внедряем новейшие технологии, инструменты. А для этого нужны не только металлурги, но и экологи, специалисты по автоматизации процессов. Это те специальности, которые требуют от вас, молодых ребят, труда, интеллекта, энергии», — подчеркнул Павел Шиляев.

В рамках форума для команд-участниц были организованы мастер-классы. Специалисты лаборатории экологического контроля ММК представили юным экологам действующее газоаналитическое оборудование для контроля атмосферного воздуха и промышленных выбросов, а также математическую модель для сбора и аналитики данных, поступающих со стационарных постов.

Форум завершился 30 сентября. Его победители и призеры получили денежные сертификаты на реализацию экологических инициатив, рассказали в пресс-службе.