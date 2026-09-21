ММК примет участников IV Всероссийского детского экологического форума

УрБК, Магнитогорск, 21.09.2026. В Магнитогорске с 29 по 30 сентября впервые пройдет детский экологический форум (ДЭФ). Форум стал результатом расширения сотрудничества Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») с организаторами мероприятия — Национальным экологическим фондом «Компас» и министерством экологии Челябинской области.

В пресс-службе комбината сообщили, что ММК является титульным партнером ДЭФ и поддерживает его уже в четвертый раз. В 2026 году в форуме участвуют команды из 51 региона России. Школьники представят экологические проекты в 17 номинациях: сохранение биоразнообразия территорий, очистка водоемов, развитие экотуризма, применение цифровых технологий в природозащитной деятельности и т.д. Победители получат денежные сертификаты на реализацию своих идей.

«Сегодняшние школьники — это кадровый потенциал нашей страны. Их желание улучшить экологическую ситуацию может быть реализовано на промышленных предприятиях. Современное металлургическое производство невозможно представить без внедрения наилучших доступных технологий и без соблюдения высоких стандартов экологической безопасности. На ММК реализуется комплексная экологическая программа, направленная на поэтапное уменьшение воздействия на окружающую среду, которая является неотъемлемой частью нашей стратегии», – отметил генеральный директор ММК Павел Шиляев.

В 2025 году ММК инвестировал в природоохранную деятельность около 10,7 млрд руб. Комплексный индекс загрязнения атмосферы в Магнитогорске составил 3,8 ед., что в четыре раза меньше значения 2017 года и соответствует низкому уровню загрязнения.

«Главная ценность детского экологического форума — в его долгосрочном эффекте. Мы создаем условия для того, чтобы интерес ребенка к экологии превратился в осознанный профессиональный выбор. Именно из таких ребят через несколько лет будут формироваться научные кадры страны. Поэтому для нас особенно значимо многолетнее партнерство с Магнитогорским металлургическим комбинатом. Крупный бизнес способен показать школьникам, что современные зеленые технологии — это не теория, а реальные решения, которые уже сегодня меняют промышленность», — подчеркнула директор национального экологического фонда «Компас» Татьяна Ковалева.

В программе форума предусмотрена экскурсия на промплощадку ММК. Гости смогут увидеть, как работает комбинат и узнать о его экологической политике. Всероссийский детский экологический форум проводится в Челябинской области с 2023 года при поддержке федеральной службы по надзору в сфере природопользования. За это время в нем приняли участие более 12,5 тыс. школьников из 89 регионов страны, рассказали в пресс-службе.