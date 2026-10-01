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В Екатеринбурге продолжается благоустройство дендрологического парка-выставки на улице Первомайской

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2026. В Екатеринбурге продолжается благоустройство дендрологического парка-выставки на ул. Первомайской. Объем выполненных работ оставляет около 80% от плана.

Проверила ход благоустройства администрация Екатеринбурга, сообщает департамент информполитики администрации города. На данный момент в парке по всему периметру выполнен ремонт ограждений, обустроена входная группа со стороны ул. Мира. Два водных участка на территории дендропарка очищены от донных иловых отложений, берега укреплены. Проведен капитальный ремонт сети уличного освещения протяженностью 1,7 км, установлено 86 опор и туалетный модуль.

В парке прокладывают два вида дорожек: основной каркас с покрытием из бетонной плитки для прогулок в любую погоду, второстепенные дорожки с покрытием из инертных природных материалов. Подготовлены фундаменты под малые архитектурные формы: скамьи-качели, перголы и скамьи для отдыха. Уже обновлен розарий — его оградили гранитом.

«После завершения восстановления газонов и устройства дорожек будут завезены малые архитектурные формы. Работы идут с опережением срока. Несмотря на изменчивую погоду, подрядчик ведет работы, не останавливаясь, чтобы успеть выполнить объемы по максимуму до наступления холодов», — рассказал заместитель директора департамента благоустройства Виктор Юровицкий.

Пока в парке не закончено благоустройство, находиться там небезопасно, предупредили в администрации.

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Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга
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