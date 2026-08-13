Благоустройство по запросу горожан

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал благоустройство Дендрологического парка-выставки на улице Первомайской. Основные работы на территории общественного пространства уже выполнены или находятся в высокой степени готовности.

Дендропарк на Первомайской остается одним из заметных мест отдыха в центральной части Екатеринбурга. Территория расположена рядом с Уральским федеральным университетом, учреждениями науки и жилыми кварталами, поэтому ежедневно ей пользуются не только жители Кировского района, но и студенты, сотрудники расположенных поблизости организаций и гости города.

«Дендропарк на улице Первомайской — любимое место отдыха не только жителей Кировского района, это точка притяжения для всех горожан. Здесь с удовольствием проводят время студенты, работники учреждений науки, расположенных рядом. Поэтому мы не могли не отреагировать на запросы граждан и не начать приводить территорию в порядок. Здесь создается принципиально новое общественное пространство», — заявил Алексей Орлов.

До начала благоустройства парк нуждался в комплексном обновлении. Речь шла не об одной отдельной проблеме, а сразу о нескольких элементах инфраструктуры. Поэтому работы здесь ведутся по разным направлениям — от инженерных коммуникаций до благоустройства отдельных зон.

За время работ в парке обновили ограждение по всему периметру и обустроили входную группу. Отдельное внимание уделили водоемам. Два водных участка очистили от донных иловых отложений, между ними установили водопропускные трубы. Они должны обеспечить отвод воды при переполнении водоемов.

Началось обновление детской площадки. Серьезно изменилось освещение. По заданию муниципалитета капитально отремонтировали сеть протяженностью 1,7 км. На территории установили 86 опор. Для посетителей также появился туалетный модуль.

Сейчас основные изменения происходят непосредственно внутри парка. Специалисты укладывают бетонную плитку, формируют гранитные клумбы розария, устанавливают новые малые архитектурные формы. Почти на 60% выполнено устройство рулонного газона.

Отдельный этап — создание новой дорожно-тропиночной сети. Именно состояние дорожек долгое время оставалось одной из главных проблем территории: посетителям приходилось пользоваться разрозненными маршрутами, часть которых особенно сильно разбивалась в дождливую погоду и межсезонье.

Теперь в парке формируется полноценная система пешеходных маршрутов. Как отметил Алексей Орлов, подрядчику поставлена задача завершить основной объем работ с опережением первоначального срока — уже к концу текущего года. Работы выполняются при финансовой поддержке депутатов Екатеринбургской городской думы.

При этом благоустройство Дендропарка не сводится к ремонту отдельных объектов. Фактически речь идет о комплексной перестройке пространства, которым город пользуется ежедневно. Здесь должны одновременно работать инженерная инфраструктура, освещение, пешеходные маршруты, зоны отдыха и озеленение. Для Екатеринбурга подобные проекты имеют особое значение. Город исторически формировался как промышленный центр, поэтому значительная часть его территории занята жилой и деловой застройкой, транспортной инфраструктурой и промышленными объектами. На этом фоне зеленые территории становятся важной частью городской среды.

Благоустройство Дендропарка на Первомайской вписывается в общую картину изменений Екатеринбурга за последнее время. В городе последовательно обновляются набережные, площади, скверы и другие общественные территории. Меняется не только их внешний вид, но и сама городская среда: появляются новые пешеходные маршруты, места для отдыха, озелененные пространства и инфраструктура для разных групп жителей.

За годы работы администрации Алексея Орлова Екатеринбург заметно преобразился именно за счет таких последовательных проектов. Обновление общественных пространств стало одним из наиболее заметных направлений городской политики. В центре и районах города появились благоустроенные скверы, прогулочные зоны и новые точки притяжения.

Дендропарк на Первомайской должен стать продолжением этой работы. При этом его задача — сохранить характер территории, связанный с растениями и научно-просветительской функцией, но сделать парк удобнее для повседневного использования. После завершения работ посетители получат обновленную инфраструктуру, освещение, благоустроенные дорожки, места отдыха и обновленную зеленую зону.

Основной объем работ в парке власти рассчитывают закончить уже в этом году. После этого Дендрологический парк-выставка сможет полноценно работать как современное общественное пространство в центре Екатеринбурга, сохраняя при этом статус одного из старейших и наиболее узнаваемых зеленых уголков города.