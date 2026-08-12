Глава Екатеринбург осмотрел благоустройство Дендропарка по улице Первомайская

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2026. В Екатеринбурге продолжается благоустройство дендрологического парка-выставки на ул. Первомайской. Проинспектировал текущие работы глава города Алексей Орлов, сообщает департамент информполитики администрации города.

На данный момент в зоне отдыха по всему периметру парка отремонтированы ограждения и обустроена входная группа, очищены два водных участка от донных иловых отложений с устройством водоперепускных труб между водоемами, обеспечивающих сброс воды в случае переполнения. По заданию муниципалитета капитально отремонтирована сеть уличного освещения протяженностью 1,7 км с установкой 86 опор. Установлен туалет. При финансовой поддержке депутатов гордумы стартовало обновление детской площадки.

В Дендрологическом парке-выставке специалисты активно укладывают бетонную плитку, обустраивают гранитные клумбы розария, выполняют замену и установку новых малых архитектурных форм. Кроме того, почти на 60% выполнено устройство рулонного газона.

А. Орлов распорядился выполнить основной объем по устройству дорожек и тропинок в парке с опережением срока — к концу текущего года.

«Дендропарк на улице Первомайской — любимое место отдыха не только жителей Кировского района, это точка притяжения для всех горожан. Здесь с удовольствием проводят время студенты, работники учреждений науки, расположенных рядом. Поэтому мы не могли не отреагировать на запросы граждан и не начать приводить территорию в порядок. Здесь создается принципиально новое общественное пространство», — резюмировал глава города.