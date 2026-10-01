От старых домов до спектаклей

Предприниматель Марина Ибрагимова за семь лет превратила территорию вокруг Медведь-камня в туристический объект с домиками для размещения, спортивной инфраструктурой, экскурсионными маршрутами и площадкой для культурных мероприятий. Для создания объектов этнопарка «Ермаково городище» использовались материалы более 50 старых домов, большинство из которых были построены более 200 лет назад.

«Идея привести в порядок эту землю появилась в 2018 году, когда я впервые поднялась на Медведь-камень. Это место собрало артефакты разных исторических периодов, начиная со стоянки древнейшего человека. Но тут не было даже тропинки для прохода. А к сегодняшнему дню мы создали музей под открытым небом, домики, спортивные площадки, проложили экскурсионные маршруты», — рассказала М. Ибрагимова.

Первые 10 га территории предприниматель начала осваивать в 2019 году. Сейчас посетители могут приехать на один день или остаться с ночевкой. В парке работают галерея, тир, спортивные площадки, стадион, зоны отдыха, организуются экскурсии, квесты, фестивали и тематические мероприятия.

«Все, кто любит природу, неважно, сколько времени у вас в кармане. Если у вас есть день, вы прекрасно проведете здесь это время, набегаетесь, напрыгаетесь, насладитесь. Хотите получить знания — посетите галереи. Хотите накататься на горках круглогодично, пострелять в тире, спортсмены могут поиграть в футбол, в волейбол, очень много турников», — отметила предприниматель.

Для размещения гостей в этнопарке оборудованы домики.

«Если вы имеете возможность расслабиться и остаться с ночлегом — есть домики для проживания», — сказала М. Ибрагимова.

При этом проект продолжает наращивать культурную составляющую. На территории этнопарка состоялась премьера спектакля «Сказка Уральских гор» Нижнетагильского драматического театра. Постановка посвящена Уралу, в том числе — Медведь-камню и Белой горе. Новые показы на площадке, по словам М. Ибрагимовой, запланированы на июнь.

«А премьера спектакля состоялась прямо здесь, на поляне, мы из сена сделали ряды для зрителей, и просто все слилось воедино», — рассказала она.

Еще одним элементом туристической модели стали тематические программы для детей и семей. В парке проводят квесты, в том числе — связанные с навыками поведения в лесу, а также ночные праздники манси и другие мероприятия.

При создании инфраструктуры предприниматель решила использовать древесину от старых построек. По ее словам, команда проекта разобрала более 50 домов, часть из них была старше 200 лет. Материалы самостоятельно вывозили, разбирали и использовали повторно.

«Мы крайне редко кому-то платили, в основе своей — освобождали от этого мусора, но сами вывозили, убирали, нужное свозили», — рассказала М. Ибрагимова.

Предприниматель рассматривает сохранение старых материалов как часть общей концепции проекта.

«Ну, что я, в карман положу? Ну что из всего богатства? Это богатство наше. Мы хозяева этих земель. Господь нам столько даровал. И надо рассказывать, показывать это», — сказала она.

При этом туристический проект пока остается для предпринимателя скорее общественной инициативой. Основной ее бизнес связан с медицинским центром.

«Ну, а это, наверное, скорее хобби мое такое. А общество нам все дает, поэтому сам проект не приносит ничего, кроме того, что я завхоз: надо следить за порядком, надо подсыпать, обрабатывать, косить, держать в порядке, чтобы люди приходили, видели, смотрели, наслаждались, насыщались, очищались и наполнялись новой жизненной энергией», — отметила предприниматель.

Сейчас основательница проекта оценивает турпоток как небольшой и рассчитывает привлечь больше посетителей.

«Но пока что у нас очень маленький турпоток. Я мечтаю, чтобы об этом месте силы узнали как можно больше людей. Ведь ничего не лечит лучше природы, а она у нас просто волшебная», — сказала М. Ибрагимова.

Развитие проекта происходит в том числе на фоне расширения региональной поддержки туристического бизнеса. Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев сообщил, что туризм и индустрия гостеприимства включены в перечень приоритетных направлений поддержки в регионе.

«Нет, ну на самом деле у нас туризм и индустрия гостеприимства внесены в приоритет, то есть они приравнены, по сути, к креативным индустриям и получают то же. Могут получить займы под три-четвертых ключевой ставки», — сказал В. Пиличев.

При ключевой ставке 14% годовых ставка по такому займу составляет 10,5%. По словам главы СОФПП, около 60% получателей фонда подходят под приоритетные направления.

Максимальный размер займа сейчас составляет 5 млн руб. на срок до 36 месяцев. На федеральном уровне рассматривается возможность увеличения лимита до 15 млн руб.

При этом фонд фиксирует изменение структуры спроса на заемные средства: предприниматели стали чаще привлекать деньги для пополнения оборотных средств.

«Но в последний год мы фиксируем, что у нас очень много стали брать на пополнение оборотных средств, предприниматели стали брать. То есть тут вопрос не инвестиционных денег, а, по сути, поддержания действующего бизнеса», — отметил В. Пиличев.

Для туристических проектов такая поддержка может использоваться как для создания инфраструктуры, так и для текущего финансирования деятельности.