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На базе екатеринбургской гимназии № 177 открылся профильный энергокружок от «Россети» — МЭС Урала

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2026. Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала открыл специализированный класс в рамках профориентационного проекта «Энергокружки» на базе гимназии № 177 в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Занятия проводит учитель физики по программе, разработанной совместно с экспертами НИУ «МЭИ». Курс направлен не только на углубленное изучение физики и подготовку к экзаменам, но и на знакомство школьников с современными энергетическими технологиями. В рамках обучения запланированы познавательные эксперименты, лабораторные работы, а также экскурсии в Музей истории энергетики и на действующие объекты сетевого комплекса.

Полученные знания и практический опыт помогут участникам успешно выступить на Всероссийской олимпиаде школьников Группы «Россети» и в дальнейшем поступить на профильные специальности в вузы и колледжи. Участие в проекте добровольное и бесплатное. На следующей неделе под эгидой МЭС Урала планируется открытие еще одного энергокружка в Перми.

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