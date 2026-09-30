Архитектор «Академического» назвал сеть дворов фактором самостоятельности детей

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2026. Связанная сеть дворов и пешеходных маршрутов в Академическом районе Екатеринбурга должна позволять детям постепенно расширять территорию самостоятельного перемещения. Об этом сообщил главный архитектор проекта «Академический» Александр Ананьев на панельной дискуссии «Двор как продолжение квартиры» в рамках форума «ТехноБилд 100+».

По его словам, самостоятельность ребенка формируется постепенно: сначала он осваивает ближайшую территорию вместе с родителями, а затем расширяет радиус перемещений.

«Родители готовы отпустить ребенка одного тогда, когда понимают, что маршруты безопасны, что есть хорошее освещение. Что есть люди в конце концов, что есть наличие транспортных путей для ребенка. Поэтому так важно доверие самих родителей к городской среде», — сказал А. Ананьев.

Он отметил, что в Академическом дворы связаны между собой пешеходными маршрутами и общественными пространствами. Этот принцип — он не про то, чтобы создавать отдельные какие-то островки активности, а именно связанную территорию, отметил архитектор.

«Может перемещаться безопасно, выбирать, исследовать что-то новое, дворы наши, связанные между собой пешеходными маршрутами, общественными пространствами внутриквартально. И это формирует единую пешеходную сеть, где ребенок может чувствовать себя безопасно», — добавил А. Ананьев.

АО СЗ «РСГ-Академическое» развивает проект «Академический» в Екатеринбурге и представляет ГК «КОРТРОС» в городе.