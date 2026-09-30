УрБК, Москва, 30.09.2026. Средний срок автокредита в России достиг рекордных шести лет и закрепился на этом уровне. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) и участников рынка.

Одновременно растет и размер займа — сейчас он приблизился к 1,6 млн руб. В результате покупка машины в кредит становится для россиян все более долгосрочным финансовым обязательством.

Тренд подтверждают и участники рынка. За последний год средний срок автокредита в «Сбере» вырос на десять месяцев и уже превысил шесть лет. При этом максимальный срок, на который можно оформить такую ссуду, был увеличен до 10 лет, сообщили в банке.

В частности, в Свердловской области средний срок автокредита в августе 2026 года составил 6,15 года. Показатель вырос на 15,7% относительно августа 2025 года, когда средний срок автокредита составлял 5,32 года.

Главная причина удлинения кредитов — быстрое подорожание автомобилей, поясняют эксперты. По данным Frank RG, за шесть лет средневзвешенная стоимость новой машины выросла примерно в 2,4 раза — с 1,5 млн руб. в 2020 году до 3,5 млн в 2026 году. На вторичном рынке цена за тот же период увеличилась с 0,5 млн до 1,2 млн руб. Чтобы ежемесячный платеж оставался посильным для заемщика, банки увеличивают срок кредита.

Давление на стоимость автомобилей оказывает утильсбор, ставки которого начали поэтапно повышать с октября 2024 года. Для импортных машин коммерческий сбор в зависимости от объема двигателя уже может составлять от нескольких сотен тысяч до более чем 2 млн руб. Импортеры учитывают эти расходы в конечной цене автомобиля, при этом в дальнейшем ставки продолжат ежегодно индексировать.

До конца года автомобили, вероятно, продолжат дорожать, считают в Freedom Global Владимир. Среди основных причин — дальнейшее повышение утильсбора, изменение курса рубля и сокращение дилерских скидок. По оценке «Автостата», средняя цена нового автомобиля по итогам года может вырасти до 3,55–3,65 млн рублей — на 8–11% по сравнению с 2025-м. Сильнее могут подорожать импортные машины, тогда как рост цен на автомобили российской сборки ожидается более умеренным.