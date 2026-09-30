В Екатеринбурге продолжается капремонт музыкальной школы № 13 и начальной школы № 151

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2026. В Кировском районе Екатеринбурга продолжается капитальный ремонт музыкальной школы № 13 имени И. О. Дунаевского и здания начальной школы № 151. Ход обновления социальных объектов оценили депутаты гордумы на внеочередном выездном заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству 29 сентября.

В департаменте информполитики региона сообщили, что работы в музыкальной школе планируют завершить к новому учебному году — 1 сентября 2027 года. Пока занятия организованы в школе № 82, где для 351 ученика предоставили 10 учебных классов.

Сейчас на объекте ремонтируют фасад. В рамках капитального ремонта здание, построенное в 1964 году, полностью обновят, в том числе модернизируют инженерные сети и коммуникации. В учебных кабинетах выполнят звукоизоляцию. Для маломобильных посетителей предусмотрят пандус и специализированный санузел. Прилегающую территорию благоустроят, установят новое ограждение и освещение.

В начальной школе № 151 обновят фасад, цоколь и отмостку, кровлю и водосточную систему, заменят окна и двери, отремонтируют входные группы, лестницы и крыльцо. Внутри проведут отделочные работы и модернизируют системы вентиляции и кондиционирования, электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и слаботочные системы. На прилегающей территории обустроят современный стадион, игровые площадки и другие элементы образовательной инфраструктуры.

После завершения работ в корпусе появятся современные специализированные кабинеты, в том числе естественно-научной направленности, и химико-биологическая лаборатория. Это позволит использовать его для обучения школьников на уровнях основного и среднего общего образования. Начальные классы будут заниматься в здании школы № 151 на бульваре Сиреневом, которое планируют обновить в 2028 году.

Депутаты положительно оценили проводимую в городе работу по развитию и обновлению социальной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе.