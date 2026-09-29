Дмитрий Ионин поприветствовал участников бизнес-фестиваля «Локальный код» в Екатеринбурге

УРБК, Екатеринбург, 29.09.2026 г. Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин выступил на открытии бизнес-фестиваля «Локальный код» от Т-Банка, который проходит сегодня в екатеринбургском Ельцин Центре, и передал участникам приветствие от имени главы региона Дениса Паслера.

В ходе приветственного слова Дмитрий Ионин затронул тему эффективности налоговых преференций и поддержки регионального бизнеса и пожелал успехов участникам фестиваля в непростое для бизнеса время.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы совместное общение было полезным для нас и для вас», – подчеркнул Дмитрий Ионин.

По информации организаторов, бизнес-фестиваль «Локальный код» является частью федеральной экспедиции Т-Банка, направленной на исследование и поддержку локального предпринимательства. Мероприятие в Екатеринбурге собрало более 40 экспертов и предпринимателей. В программе — обсуждение масштабирования бизнеса, инструментов продвижения, роли новых технологий и реальные кейсы уральских компаний. Ранее фестиваль уже прошёл во Владивостоке и Новосибирске, собрав более 5 000 предпринимателей. После Екатеринбурга экспедиция отправится в Казань и Краснодар.