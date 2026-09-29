УрБК, Магнитогорск, 29.09.2026. В Магнитогорске начал работу IV Всероссийский детский экологический форум, титульным партнером которого выступает Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК»). Организаторы — национальный фонд «Компас» и Министерство экологии Челябинской области.

В пресс-службе комбината сообщили, что в первый день форума на площадке Магнитогорского государственного технического университета имени Г.И. Носова состоялась презентация экологических проектов. С приветственным словом к участникам обратился министр экологии Челябинской области Игорь Гилев, который пожелал ребятам плодотворной работы. Команды школьников из 51 региона России представили свои идеи в 17 номинациях. Среди заявленных тем — сохранение биоразнообразия территорий, очистка водоемов, развитие экотуризма и применение цифровых технологий в природозащитной деятельности.

Сборная Челябинской области, в состав которой вошли юные экологи из Магнитогорска, представила проект «Южный Урал в Эко-движении». Участники предложили создать медиаконтент, который популяризует спортивные возможности региона. Каждый спортивный клуб, присоединившийся к проекту, должен записать видеоролик о своей деятельности и достижениях, провести тренировки для всех желающих, совершить «зеленый поступок», который будет направлен на улучшение экологической ситуации, опубликовать видео в социальных сетях и передать эстафету коллегам. Формат медиа-эстафеты позволит увеличить число людей, регулярно занимающихся спортом.

В рамках форума состоится научно-практическая конференция и пройдут экспертные сессии на актуальные экологические темы. Кроме того, школьников ждет встреча с народным артистом РФ, генеральным директором Большого Московского цирка Эдгардом Запашным. Для юных экологов организована насыщенная экскурсионная программа. Часть групп уже побывала на промышленной площадке ММК, где они ознакомились с работой флагмана российской металлургии и основными направлениями его экологической политики. Ребята также посетят городской курорт «Притяжение» — уникальный проект, инициатором строительства и ключевым инвестором которого выступает председатель Совета директоров ММК Виктор Рашников.

Всероссийский детский экологический форум проводится в Челябинской области с 2023 года и впервые — в Магнитогорске. Ежегодно ММК оказывает поддержку этому масштабному проекту. За время существования форума в нем участвовали более 12,5 тыс. школьников из 89 регионов страны, сообщили в пресс-службе.