В Екатеринбурге на Фестивале российских брендов свои коллекции представили более 20 дизайнеров

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2026. В Екатеринбурге 19 сентября на Фестивале российских брендов свои коллекции представили более двадцати дизайнеров. Открыл показ стилист Сергей Зверев.

В пресс-службе организаторов фестиваля сообщили, что показы коллекций и маркет локальных брендов посетили около тысячи человек. При этом фестиваль привлек 350 участников из разных городов России — это дизайнеры, модели, стилисты, визажисты и другие профессионалы фешн-индустрии. Постановщиком показа в Екатеринбурге выступила Анна Паламарчук, которая на протяжении многих лет является первым вице-президентом, режиссером-постановщиком в международной компании WORLD BEAUTY WRB. А. Паламарчук проводила также фестивали в доме моды Славы Зайцева и других площадках в России и за рубежом.

Екатеринбургские показы — часть федеральной инициативы в области креативных индустрий. Фестиваль российских брендов, который в этом году прошел также в Ростове-на-Дону, принимает только коллекции отечественных модельеров. На подиуме не демонстрируют изделия зарубежных брендов-реселлеров, делая ставку на одежду и аксессуары, произведенные в РФ.

На Фестивале представили одежду от стрит-стайла до утонченных женских платьев и национальных костюмов. Хедлайнер показа ALENA SALO представила эпатажную коллекцию одежды для женщин «Манифест». Ану Каспер показала на подиуме коллекцию «Ускользающее мгновение». Ее образы — полные кружева, богатых расцветок, украшенные самобытными головными уборами.

Юлия Бородулина привезла на фестиваль платья с акцентом на крупные украшения и вышивку. Коллекция «Редкая птица» запомнилась яркими украшениями в виде птиц, созданных в сложной авторской технике. Стрит-стайл бренд TONY CLOU уральского дизайнера Антона Ермакова представил одежду с независимым характером. Эстетика его коллекций эклектична и строится вокруг индивидуальности горожан: от творческих личностей до офисных профессионалов.

В рамках показа дизайнера Татьяны Смоленчук на подиум вышли четырехлетние модели-двойняшки Екатерина и Матвей Бугаевы. Они занимаются в школе Diamond Models в Каменске-Уральском.

«Перед нами была серьезная цель: показать российскую моду, охватить самые разные направления, настроения, краски, — и, мне кажется, фестиваль в Екатеринбурге дал почувствовать многоукладность российской фешн-индустрии», — делится продюсер, организатор Фестиваля Российских Брендов в Екатеринбурге и директор модельного агентства Даймонд Моделс Марина Агафонова.

Организаторы благодарят культурный центр «Урал» за помощь в проведении мероприятия.