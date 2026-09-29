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В Свердловской области в 2025 году снизился уровень загрязнения воздуха

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2026. В Свердловской области в 2025 году снизился уровень загрязнения воздуха. Это стало следствием снижения объемов производства, говорится в госдокладе «О состоянии окружающей среды на территории Свердловской области в 2025 году».

Общий объем выбросов в атмосферу снизился на 7,2% и составил 743,2 тыс. т. В частности, стал чище воздух в Нижнем Тагиле и Первоуральске. «Уменьшение суммарного объема выбросов в атмосферный воздух произошло в основном в связи с уменьшением объемов выработки энергии, расхода топлива, объемов производства на ряде предприятий, объема ремонтных работ на линейных частях магистральных газопроводов», — говорится в докладе.

В то же время выбросы от автотранспорта выросли в прошлом году на 9 тыс. т. Государственный доклад опубликован на портале правовой информации.

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Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»
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