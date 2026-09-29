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Оцинкованную сталь «ММК» используют в производстве нового кроссовера LADA

УрБК, Магнитогорск, 29.09.2026. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») выступает поставщиком оцинкованного металла для нового кроссовера LADA Azimut, серийное производство которого началось на АВТОВАЗе.

В пресс-службе ПАО «ММК» сообщили, что одна из отличительных особенностей нового кроссовера LADA Azimut — полностью оцинкованный кузов, включая крышу и моторный отсек. Все лицевые детали кузова LADA Azimut имеют двухстороннюю оцинковку, что обеспечивает надежную защиту автомобиля от коррозии. ММК поставляет автопроизводителю высококачественный горячеоцинкованный автолист.

ММК и АВТОВАЗ являются стратегическими партнерами. Металлопрокат Магнитки применяют при изготовлении новых моделей компании. В частности, продукция комбината используется для выпуска LADA Vesta и LADA Aura. ММК поставляет широкую линейку металлопродукции, обеспечивая более 80% потребности АВТОВАЗа. Ежегодно компании проводят координационные советы на своих производственных площадках. В ходе регулярных встреч руководители и специалисты различных направлений обсуждают ключевые аспекты сотрудничества.

«В фокусе нашего взаимодействия — освоение перспективных видов металлопродукции для автопроизводства и определение дополнительных характеристик металлопроката для перспективных моделей. Я уверен, что новый кроссовер наших тольяттинских партнеров, изготовленный из магнитогорского металла, позволит потребителю получить качественный и надежный российский автомобиль, который еще выше поднимет планку отечественного автопрома», — отметил председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

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