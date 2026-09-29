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Вчера11:26

В Екатеринбург прибыла новая партия трамваев «Кастор»

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2026. В Екатеринбург прибыли три десятка новых трамваев модели 71-639 «Кастор». Они выйдут на маршруты №№ 6, 8, 13, 14, 15 и 16.

В департаменте информполитики администрации города сообщили, что вагоны производит Усть-Катавский завод. Вагоны рассчитаны на 200 пассажиров и оснащены климат-контролем, светодиодным освещением, системой автоматизированной оплаты, радиоинформированием для слабовидящих и местами для маломобильных групп населения.

Гарантийный срок эксплуатации машин — 24 месяца или пробег 100 тыс. км, а срок службы не менее 30 лет. Транспорт полностью адаптирован для эксплуатации в климатических условиях Урала и способен работать при температурах от минус 40 до плюс 40 градусов Цельсия.

Новые трамваи закуплены на условиях лизинга. На эти цели направлено 850 млн руб. — областной бюджет покроет 50% стоимости транспорта. Оставшиеся 20 «Касторов» прибудут в Екатеринбург до 25 декабря 2026 года. Поставка всей партии в объеме 50 вагонов позволит полностью обновить подвижной состав на нескольких наиболее востребованных маршрутах.

Помимо трамваев в этом году парк общественного транспорта пополнят 55 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 15 автобусов особо большого класса. Обновление подвижного состава проходит в рамках транспортной реформы уральской столицы, инициированной главой Екатеринбурга Алексеем Орловым. Возможность произвести закупку появилась благодаря решению Губернатора Свердловской области Дениса Паслера о софинансировании лизинговой программы.

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