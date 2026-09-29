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Вчера10:49

Комиссию по охране труда учредили при свердловском Минсоцполитики

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2026. В Свердловской области создали межведомственную комиссию по охране труда при министерстве социальной политики региона. Подписал соответствующее постановление 28 сентября министр соцполитики Андрей Злоказов.

Согласно утвержденному положению, комиссия должна координировать взаимодействие министерства с департаментом по труду и занятости населения, территориальными управлениями соцполитики, подведомственными учреждениями и Свердловской областной организацией профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания.

Комиссия будет вносить предложения в ежегодный план мероприятий по снижению производственного травматизма, который утверждает министр, вырабатывать «согласованные рекомендации», рассматривать информацию о травматизме, а также итоги мониторинга спецоценки условий труда и ведомственного контроля.

Председателем комиссии назначена заместитель министра Наталья Трембицкая. 

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Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
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