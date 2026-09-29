Комиссию по охране труда учредили при свердловском Минсоцполитики

В Екатеринбурге в кластере «Салют» запланированы выставки десяти художников

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2026. В Екатеринбурге в городском молодежном кластере «Салют» 10 художников Свердловской области представят свои работы в течение 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). «В 2025 году по инициативе губернатора Свердловской области Дениса Паслера и главы Екатеринбурга Алексея Орлова был открыт городской молодежный кластер «Салют». Сегодня там проходят различные мероприятия, направленные на поддержку молодежных предпринимательских инициатив, креативных проектов. По аналогии с «Домной» в «Салюте»