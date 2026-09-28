В Свердловской области лучшие практики организации медпомощи распространят на все больницы

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2026. Лучшие практики по совершенствованию организации медицинской помощи после пилотной апробации планируют распространить на все медицинские организации Свердловской области. Об этом сообщила заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова на стратегической сессии с участием руководителей медицинских организаций.

Одним из основных направлений работы стал проект «Поликлиника. Перезагрузка». По представленным на сессии данным, в участвующих в проекте поликлиниках срок ожидания записи к терапевту сократился с 10 до 1,6 дня, к педиатру — с 4,9 до 1,1 дня, к узким специалистам — с 53 до 11,7 дня.

Кроме того, время ожидания приема у кабинета уменьшилось с одного часа до 11,4 минуты, а ожидание неотложной помощи — с 210 до 43 минут.

«Любые преобразования в здравоохранении должны оцениваться прежде всего по тому, что они дают пациенту. Быстрее ли человек попадает к врачу, получает ли необходимое обследование вовремя, чувствует ли внимание и поддержку – именно эти вопросы должны стоять за каждым управленческим решением. Наша задача – сделать так, чтобы положительные изменения ощущали жители всей Свердловской области, независимо от места проживания. Лучшие практики после пилотной апробации должны быть тиражированы на все медорганизации, по ряду проектов — уже до конца текущего года, а по другим — до конца следующего», — подчеркнула Татьяна Савинова.

До конца 2026 года базовый стандарт проекта «Поликлиника. Перезагрузка» планируется внедрить во всех 93 поликлиниках, охваченных проектом.

На стратегической сессии также рассмотрели результаты работы системы здравоохранения за девять месяцев текущего года и дальнейшие меры по повышению доступности медицинской помощи. В числе направлений — совершенствование помощи пациентам стоматологических клиник и женских консультаций, повышение безопасности лечения и развитие дистанционного наблюдения за пациентами.

Предложения по тиражированию успешных практик предполагается реализовать в медицинских организациях региона поэтапно — часть проектов до конца 2026 года, остальные до конца 2027 года.