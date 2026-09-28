Тариф на капремонт МКД вырастет в Свердловской области с 1 января

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2026. Взнос за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области вырастет до 20,29 руб. за 1 кв. м в месяц с января 2027 года. Соответствующее постановление подписал глава региона Денис Паслер.

По сравнению со ставкой, утвержденной на 2026 год, ежемесячный платеж вырастет на 1 рубль 48 копеек (8%) за кв. м. Сейчас жители региона платят около 18,81 руб. за кв. м. Контроль за исполнением документа возложен на заместителя губернатора Сергея Швиндта.

За 2025 год задолженность по взносам в Фонд содействия капремонту многоквартирных домов в Свердловской области выросла на 205 млн руб., до 4 млрд 268 млн руб. Об этом заявлял в феврале этого года глава фонда Станислав Суханов.

По его словам, из этой суммы почти 1 млрд руб. составляют штрафы и пени, начисленные за неуплату взносов. При этом общая собираемость в регионе за прошлый год составила 98%. Суханов отдельно подчеркнул, что платежная способность в области достаточно высокая.