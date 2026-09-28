ЦБ вдвое увеличил число предписаний за манипулирование рынком в третьем квартале 2026 года

УрБК, Москва, 28.09.2026. В третьем квартале текущего года Банк России выдал 105 предписаний участникам торгов за нарушение закона о противодействии манипулированию рынком, что почти вдвое превышает показатели всего первого полугодия. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, за девять месяцев 2026 года регулятор направил инвесторам 190 предписаний, что лишь немногим уступает общему объему за весь 2025 год (228 предписаний). Под манипулированием понимаются действия, направленные на искажение рыночных цен, включая распространение заведомо ложных сведений и совершение сделок по предварительному сговору.

Вслед за предупреждениями инвесторам ЦБ выдает массовые предписания брокерам и биржам о приостановке операций. В третьем квартале таких указаний профучастникам было направлено 181, что в два раза больше, чем за первое полугодие. Как пояснили в регуляторе, цель таких мер — «охладить торговую активность таких инвесторов и предотвратить совершение ими недобросовестных операций».

Эксперты обращают внимание на то, что количество счетов, по которым были приостановлены операции, значительно превышает число самих нарушителей. Это свидетельствует о том, что недобросовестные трейдеры используют нескольких брокеров для имитации рыночного спроса или предложения, отметил директор «Национальной ассоциации специалистов финансового планирования» Андрей Паранич. При этом не все нарушения являются умышленными. Руководитель консалтинговой компании TEV Consulting Елена Требина указывает на низкую финансовую грамотность растущего числа розничных, особенно неквалифицированных, инвесторов, которые могут не осознавать противоправный характер своих действий.