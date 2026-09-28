В Свердловской области выявили 74 участка для развития туристической инфраструктуры

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2026. 74 земельных участка и территории общей площадью 401,7 га выявили в Свердловской области в рамках федерального проекта «Земля для туризма», также определены 56 объектов туристического интереса, сообщили в региональном управлении Росреестра.

В частности, участок выявлен в деревне Билькино Тавдинского городского округа. Земля предназначена для размещения туристических баз, палаточных лагерей, домов рыболова и охотника.

«Проект «Земля для туризма» является важным инструментом для вовлечения в оборот неиспользуемых земель для создания новых туристических объектов и расширения уже существующих. Выявленные земли можно использовать для строительства баз отдыха, гостиниц, санаториев, придорожных кафе и других объектов сферы туризма», — отметил заместитель губернатора – министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Кузнецов.

Проект реализуется на территории 32 муниципалитетов региона. В его рамках уже вовлечены 14 земельных участков общей площадью 30 га. Они расположены в Екатеринбурге, Североуральске, Невьянске, Талице, Первоуральске, Дегтярске, Шале, Сысерти, Арти, Заречном и Среднеуральске.

«Сейчас активно развивается внутренний туризм. Свердловская область имеет высокий туристический потенциал. С появлением новых уникальных туристических направлений необходимо развивать туристические территории. Проект «Земля для туризма» позволяет формировать новые площадки для размещения объектов отдыха и рекреации», – сообщил руководитель Управления Росреестра по Свердловской области Игорь Цыганаш.

Реализация проекта направлена на формирование инвестиционных площадок, развитие экономики и создание новых рабочих мест. Проект «Земля для туризма» реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Информация о выявленных земельных участках и территориях размещена в сервисе «Земля для туризма» на портале НСПД.