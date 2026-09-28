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Суд в Екатеринбурге приговорил к условному сроку Ларису Контееву по делу о взятках и вымогательстве

Фото предоставлено пресс-службой судов Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2026. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил к пяти годам лишения свободы условно супругу бывшего заместителя главы города Виктора Контеева Ларису Контееву, признанную виновной в пособничестве во взятке и вымогательстве. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

Л. Контеевой назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и шесть месяцев, а также штраф в размере 900 тыс. руб.

По версии обвинения, Виктор Контеев с января 2000 года занимал должность заместителя главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам. Находясь на муниципальной службе, он организовал на территории «Продовольственной базы № 4» незаконное получение денежных средств от арендаторов складских помещений и продавцов плодоовощной продукции.

Суд установил, что Лариса Контеева оказала содействие супругу в получении через посредника взятки в крупном размере — 51,28% доли в уставном капитале ООО «Продовольственная база № 4» рыночной стоимостью более 77 млн руб.

Кроме того, Лариса Контеева признана виновной в пособничестве в вымогательстве, в результате которого потерпевшей был причинен имущественный вред на сумму более 129 млн руб.

В ходе рассмотрения дела Л. Контеева вину не признала. Она заявляла, что не участвовала в сделке по приобретению доли ООО «Продовольственная база № 4», а также отрицала совершение каких-либо криминальных действий с ее стороны или со стороны супруга и оказание давления на потерпевшую.

Суд пришел к выводу, что обвинение подтверждено совокупностью собранных по делу доказательств. Л. Контеева признана виновной по ч. 5 ст. 33 — п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 5 ст. 33 — п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ. Приговор в законную силу не вступил.

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