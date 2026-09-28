Доля отсроченных выплат за поставки продукции достигла 50% выручки предприятий

УрБК, Москва, 28.09.2026. Доля отсроченных платежей покупателей продукции рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий достигла почти половины отраслевой выручки, заявил в интервью «Ведомостям» глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Дебиторская задолженность составляет примерно 45–50% отраслевой выручки начиная с 2022 года. По словам Г. Зверева, такой высокий показатель означает, что предприятия не получают своевременно деньги за отгруженную продукцию: отрасль в определенной степени утратила контроль над рынками сбыта и своими издержками. По итогам прошлого года дебиторская задолженность составляла 304 млрд руб., в 2024 г. — 310 млрд руб.

Не первый год проблемой является и увеличивающаяся кредитная нагрузка. В 2022 году на обслуживание кредитов и займов направлено 16,8 млрд руб., а в 2025 — 62 млрд руб. За три года ежегодные платежи банкам выросли почти в четыре раза и сейчас сопоставимы с налоговыми платежами. Операционный денежный поток за тот же период увеличился всего в 1,2 раза.

По словам Г. Зверева, кредиторская задолженность ощутимее всего проявляется в деятельности предприятий, реализующих за счет заемных средств инвестпроекты в рамках программы инвестиционных квот, и предприятий, добывающих тихоокеанских лососей.

Кроме того, более двух третей затрат рыбодобытчиков приходится на покупку топлива и на оплату труда. Неконтролируемый рост издержек и утрата власти на рынке сбыта означают, что отрасль теряет характерную для нее в предшествующее десятилетие высокую маржинальность, считает глава ВАРПЭ.

По данным Росстата, доля организаций, занятых рыболовством, которые по итогам 2017 года получили прибыль до налогообложения, составила 86%. По итогам 2025 г. доля таких компаний снизилась до 74,02%. Доля прибыльных рыбоводческих организаций сократилась с 80% до 58,06% за тот же период.